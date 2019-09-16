Рига, 16 сентября, 2019, 18:47 — ИА Регнум. В номинации «Лучший зарубежный фильм» премии американской киноакадемии «Оскар» Латвия выдвигает фильм «Отец Ночь» режиссера Дависа Симаниса о спасении евреев во время фашистской оккупации, сообщает сегодня, 16 сентября, портал национального телерадиовещателя LSM.

Юдель Пэн. Дети-беженцы. 1914

Национальное жюри рассматривало шесть кандидатов, однако посчитало, что «Отец Ночь» вызовет максимально широкий международный резонанс и демонстрирует «нетрадиционное повествование о Холокосте» в Латвии. Картина рассказывает о рижском докере Жанисе Липке, который в годы войны спас несколько десятков евреев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии во время Холокоста погибли около 90% всех евреев, порядка 70 тыс. евреев и ещё 20 тыс. человек, которых нацисты перевезли в Латвию с других оккупированных территорий. В массовых расстрелах активное участие принимали в том числе и латыши из местного населения.