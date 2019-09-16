Варшава, 16 сентября, 2019, 18:43 — ИА Регнум. В городе Фрамполе Люблинского воеводства 13 сентября прошли траурные мероприятия по случаю 80-летия варварской бомбардировки города нацистскими ВВС (Люфтваффе) в 1939 году. Об этом сообщает «Польское радио».

Немецкие истребители Bf 109 и Fw 190. 1943

Присутствующий на церемонии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал бомбардировку городка «актом варварства» со стороны фашистов.

«Прекрасное урбанистическое строение Фрамполя, его геометрическое совершенство, послужили силам Люфтваффе учебной целью. Немецкие пилоты сбросили на Фрамполь несколько сотен бомб, что привело к уничтожению 90% всего города. По оценкам историка Нормана Дэвиса, в результате бомбардировки погибли полторы тысячи человек. После бомбардировки немецкие пилоты продолжали расстреливать мирное население, отрабатывая навыки прицельной стрельбы», — рассказал премьер.

Для того, чтобы вписать данное мероприятие в русофобско-антисоветскую канву всех мероприятий, связанных с нападением Германии на Польшу в 1939 году, польскому СМИ пришлось проявить недюжинную изобретательность. В сообщении упоминается, что Фрамполь смог восстановить право считаться городом, отнятое русским царём за участие его жителей в польском мятеже 1863 года, только в 1993 году.

Таким образом, «преступный» указ Александра II о лишении Фрамполя статуса города продолжал действовать в буржуазной Польше 1918−1939 годов, в период немецкой оккупации 1939−1945 годов, в ПНР с 1945 по 1989 годы и в новой демократической Польше с 1989 по 1993 годы.