Украина, 16 сентября, 2019, 18:38 — ИА Регнум. В подконтрольном властям Украины Мариуполе неизвестные расстреляли мужчину, обвинявшегося украинским следствием в участии в боевых действиях на стороне ополчения ДНР, сообщает 16 сентября издание 0629.com.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Роман Джумаев, проживавший в Мариуполе на улице Воинов-освободителей, около полудня был расстрелян неизвестными на пороге своего дома.

Он скончался от множественных огнестрельных ранений до приезда «Скорой помощи».

Украинские власти обвиняли Романа Джумаева в том, что он с 2014 по 2017 год являлся бойцом батальона «Пятнашка», входящего в состав Народной милиции ДНР.

В августе текущего года суд отпустил Романа Джумаева из следственного изолятора под домашний арест.

Местная полиция воздерживается от комментариев.