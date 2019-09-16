Тюмень, 16 сентября, 2019, 18:25 — ИА Регнум. В Тюмени управление МВД РФ по Тюменской области не оставляет надежды в четвёртый раз найти подрядчика на строительство дома для полицейских. Условия аукциона остаются неизменными, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Пресс-служба ГУ МВД России

Предыдущие тендеры были признаны несостоявшимися. Напомним, что цена контракта на возведение девятиэтажного дома на ул. Чайковского, 46 составляет 217,1 млн рублей. В доме должна быть 71 квартира. Во дворе предусмотрено устройство детской, автомобильной и спортивной площадок.

Очередной аукцион пройдёт 23 сентября.