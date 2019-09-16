Таллин, 16 сентября, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Уже в следующем месяце, 8 октября, эстонский госсуд рассмотрит спор президента страны Керсти Кальюлайд и парламента вокруг так называемого закона «о тайной слежке», сообщает сегодня, 16 сентября, портал национального телерадиовещателя ERR.

Цитата из м/ф «Бременские музыканты». реж. Инесса Ковалевская. 1969. СССР Слежка

Закон, который существенно расширил полномочия спецслужб тайно следить за интересующими их лицами был принят ещё в конце февраля 2019 года составом прошлого парламента.

Однако тогда Кальюлайд его отклонила. В конце мая новый парламент повторно узаконил расширенные права спецслужб, оставив закон без изменений.

После этого Кальюлайд оспорила закон в государственном суде.