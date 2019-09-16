Белгород, 16 сентября, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут освобождены из колонии во вторник, 17 сентября. Об этом сообщила начальник пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксения Белоусова.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Кокорин и Павел Мамаев

«По закону освободить по УДО Кокорина и Мамаева должны в первой половине дня. Это может произойти начиная с подъёма и до обеда», — приводит её слова портал «Чемпионат».

Как передавало ИА REGNUM, 6 сентября суд удовлетворил ходатайство спортсменов об условно-досрочном освобождении. В настоящее время они находятся в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Напомним, в мае Пресненский суд Москвы приговорил нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина к одному году и шести месяцам тюрьмы, а полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам тюрьмы по делу о драках в Москве с их участием.