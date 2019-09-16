Калуга, 16 сентября, 2019, 20:09 — ИА Регнум. В Калуге специальное гашение филателистической продукции состоялось 16 сентября в первый день работы V Международного экологического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в группе по корпоративным коммуникациям УФПС Калужской области.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России» Специальное гашение филателистической продукции в рамках V Международного экологического форума

В церемонии приняли участие депутат Государственной думы Александр Авдеев, заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталья Сологуб, руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтанг Астахов, министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина и директор Калужского филиала Почты России Вера Дмитриева.

«Калужский филиал Почты России в рамках продолжения сотрудничества с региональным министерством природных ресурсов и экологии выпустил почтовую карточку к V Международному экологическому форуму. Открытка станет хорошим памятным знаком и пополнит филателистическую коллекцию прошлых лет», — сказала Вера Дмитриева.

На почтовой карточке изображено озеро Ломпадь — памятник природы, самый крупный искусственный водоем региона, который называют седьмым чудом Калужской области. На художественном штемпеле специального гашения — официальная символика V международного экологического форума «Экопросвящение». Специальное гашение продлится все дни форума в центральном отделении почтовой связи Калуги на площади Старый Торг.