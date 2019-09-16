Киев, 16 сентября, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Национальный банк Украины ожидает, что главный кредитор страны, МВФ, заключит с киевскими властями новую программу сотрудничества еще в этом году.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Месье, же не манж па сис жур

Об этом журналистам сегодня, 16 сентября, сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рожкова заявила, что для этого надо «оптимистично и очень сильно поработать», добавив, что Нацбанк к этому готов.

Других подробностей о новой программе сотрудничества она не сообщила, отметив, что «еще рано об этом говорить». Рожкова считает, что срок нового соглашения Киева и и МВФ может составить 3 года.

Ранее со схожей оценкой выступил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, также ожидающий, что до конца года новое соглашение с МВФ начнет действовать.

ИА REGNUM напоминает, что миссия МВФ сейчас работает в Киеве и знакомится с новыми властями страны. Ожидается, что визит миссии продлится до 26 сентября. Между тем, глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне заявил, что ключевой проблемой для Украины является не какая-либо экономическая реформа, а вопрос построения эффективной антикоррупционной инфраструктуры.