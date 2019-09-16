Воронеж, 16 сентября, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Крупные научные центры по сельскому хозяйству планируется создать в Воронежской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области по итогам заседания коллегии министерства науки и высшего образования РФ под председательством министра Михаила Котюкова. Участие в мероприятии по поручению губернатора Александра Гусева принял заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов. На заседании обсуждался ход реализации национального проекта «Наука» и федеральных проектов, а также рассматривались вопросы создания селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров.

Govvrn.ru Заседание коллегии Министерства науки и высшего образования РФ под председательством министра Михаила Котюкова

Как сообщил на заседании Виктор Логвинов, в Воронежской области, по поручению главы региона, вопрос создания селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров уже был проработан вместе с ведущими агропредприятиями Воронежской области.

Воронежская область, отметил зампредседателя регионального правительства, готова реализовать проекты по созданию таких центров на базе федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Минобрнауки России. Финансирование их, как отмечалось, запланировано на основе государственно-частного партнерства.

Михаил Котюков поддержал предложения региона, прозвучавшие на заседании, и пообещал побывать в Воронежской области в ближайшее время.