Санкт-Петербург, 16 сентября, 2019, 18:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 16 сентября представили первые итоги масштабного исследования загрязнения арктических морей микропластиковыми частицами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Aari.ru Научно-исследовательское судно (НИС) «Профессор Мультановский»

Исследование проводится в рамках четвертого этапа экспедиции «Трансарктика-2019». В ходе него с июля по сентябрь научно-исследовательское судно (НИС) «Профессор Мультановский» прошло из Владивостока по Северному морскому пути (СМП) до Мурманска. 11 сентября «Профессор Мультановский» вновь вышел в море. Этап завершится 25 октября во Владивостоке.

Начальник управления научных и инновационных исследований Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) и непосредственный участник экспедиции Александра Ершова отметила, что главными целями исследований стали отработка методик наблюдения и определение уровня загрязнения морских вод микропластиком на всем СМП.

НИС «Профессор Мультановский» прошло по семи морям российской Арктики: Охотское море, Берингово море, Чукотское море, Восточно-Сибирское море, море Лаптевых, Карское море и Баренцево море. Участники экспедиции отмечают: даже визуально понятно, что наибольшая концентрация микропластика сосредоточена в Баренцевом море. На его поверхности плавают пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, которые с временем становятся пластиковыми микрочастицами. В основном в воде арктических морей были обнаружены микроволокна и кусочки полимеров.

В ходе экспедиции было отобрано 55 проб морской воды с подповерхностного горизонта (до 4,5 метров). Общий объем профильтрованной морской воды составил более 75 000 литров (для сравнения: кит фильтрует примерно такой же объем за 1 день).

Александра Ершова сообщила, что исследование донных отложений пока не проводилось, так как оно требует стерильных условий и специального оборудования, которого нет на судне.

По словам ученых, наибольший вред природе наносит по-прежнему человек. «На мой взгляд, прежде всего, надо воспитывать сознание у людей», — отмечает ректор РГГМУВалерий Михеев, а Александра Ершова добавляет, что «людям необходимо повышать свою экологическую культуру».

Точные результаты исследований будут представлены по завершении IV этапа экспедиции «Трансарктика-2019». По его итогам будут получены новые уникальные данные о «фоновом загрязнении» на всём Северном морском пути.