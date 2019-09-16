Киев, 16 сентября, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко обратился к премьер-министру страны Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности нынешних властей Киева — мэра Виталия Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных ей структур.

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 16 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ткаченко напоминает, что такой аудит был запланирован еще во времена премьерства Владимира Гройсмана, но так и не был проведен. Он просит довести аудит до конца «как народный депутат и как киевлянин», подчеркивая, что необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно.

Далее политик подчеркивает, что массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления в столице Украины уже неоднократно разоблачались — в ходе каждой более-менее серьезной проверки.

«Это касается как деятельности департаментов КГГА, так и деятельности столичных коммунальных предприятий. Почти две сотни уголовных дел в отношении чиновников КГГА, уже во времена Кличко, так и не были доведены до финального конца. Ни одного вора — за решеткой», — отметил Ткаченко.

В завершение депутат высказывает мнение, что если киевской власти и команде Кличко, в частности, нечего скрывать, то аудит только докажет их невиновность.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский и его окружение в настоящий момент пытается взять под свой контроль должность председателя Киевской городской государственной администрации, которую занимал Виталий Кличко. Кличко совмещал пост главы КГГА (назначаемый чиновник) с постом мэра Киева (избираемая должность). За распределение финансовых потоков в Киеве в большей степени отвечает именно глава КГГА, на которую чиновников назначают. Ирония ситуации в том, что по информации источников из политических кругов, именно Александр Ткаченко в настоящий момент является главным претендентом на эту должность.