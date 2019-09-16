Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2019, 16:54 — ИА Регнум. В Ростовской области поисковики в ходе экспедиции обнаружили гильзу с запиской времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили ИА REGNUM в объединении «Миус-фронт».

Vk:"Миус-Фронт» Гильза

"В боевом окопе в полосе прорыва 248-й Стрелковой дивизии нашли наглухо запечатанную куском шинели гильзу от противотанкового ружья. Боеприпас был использован. Мы знаем из документов, что именно здесь 6-я армия вермахта пыталась контратаковать, чтобы ликвидировать прорыв наступающих войск Южного фронта. В течении суток не переставая шло жесточайшее сражение с гитлеровскими танками и самоходками», — уточнили поисковики.

Как предполагают добровольцы, во время боя советский танкист вложил в стрелянную гильзу записку-послание. В настоящее время находка передана экспертам на изучение.