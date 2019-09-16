Майкоп, 16 сентября, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в селекторном совещании по вопросам, касающимся дополнительных региональных мер по достижению целевых показателей в инвестиционной деятельности, которое 16 сентября с руководителями российских регионов провёл министр экономического развития РФ Максим Орешкин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Министр экономического развития России на совещании напомнил, что, согласно утвержденным президентом России Владимиром Путиным 15 критериям оценки эффективности работы руководителей регионов, предусмотрен и показатель инвестиционной активности территорий.

«На региональном уровне предстоит большая работа, которую мы будем полностью поддерживать. Чтобы выйти на целевые показатели на уровне каждого субъекта, необходимо разработать индивидуальный план инвестиционного развития», — подчеркнул Максим Орешкин.

В частности, отмечалось на совещании, инвестиционные планы регионов должны учитывать динамику инвестиций по отдельным отраслям, ключевые реализуемые инвестиционные проекты, мероприятия по развитию инфраструктуры, а также регулятивные меры, которые необходимы для снятия барьеров в развитии тех или иных отраслей. Инвестиционные программы регионам предстоит согласовать с министерством экономического развития РФ до 1 ноября 2019 года.

В правительстве Адыгеи напомнили, что в республике уже действует координационный совет по экономической политике РА, который отвечает за улучшение инвестиционного климата региона. Именно с работой по совершенствованию нормативно-правовой базы в Адыгее связывают рост инвестиционной активности: в 2018 году темп роста инвестиций составил 142,5% по сравнению с предыдущим годам, и достиг 31,6 млрд рублей, по этому показателю республика вышла на первое место в РФ. С начала 2019 года темп роста инвестиций составил 200% и превысил 15,8 млрд рублей. В регионе внедрена система сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». За последние три года регион улучшил свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, переместившись с конца рейтинга на 26 место. Пока основной проблемой для развития республики остаётся дефицит энергоресурсов.

«Во многом успешная реализация инвестиционных проектов зависит от повышения энергообеспеченности республики. Для решения этих вопросов мы тесно взаимодействуем с Минэнерго России и ПАО «Россети». На сегодняшний день также ведется серьезная работа по созданию индустриального парка «Яблоновский», и мы рассчитываем на поддержку Минэка России при создании необходимой инфраструктуры для данного проекта», — прокомментировал глава региона Мурат Кумпилов.

Уже до 2020 года в регионе планируют завершить реализацию целого ряда инвестпроектов. Так, компания «ВетроОГК» ведет строительство самого большого в стране ветропарка (объём инвестиций — 21 млрд рублей), проект по возведению и реконструкции дополнительных площадей СТЦ «Мега Адыгея» за 14 млрд рублей реализует ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А», 10 млрд ООО «Картонтара» намерена вложить в модернизацию предприятия, ООО «ОРАС-Алюминиевый профиль» намерен построить завод по производству алюминиевого профиля за три миллиарда рублей, ООО «Русская селекция» занимается организацией производства семенного материала масличных культур (1,3 млрд рублей).