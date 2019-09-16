В Адыгее готовы к выходу на целевые показатели по инвестиционному развитию
Майкоп, 16 сентября, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в селекторном совещании по вопросам, касающимся дополнительных региональных мер по достижению целевых показателей в инвестиционной деятельности, которое 16 сентября с руководителями российских регионов провёл министр экономического развития РФ Максим Орешкин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.
Министр экономического развития России на совещании напомнил, что, согласно утвержденным президентом России Владимиром Путиным 15 критериям оценки эффективности работы руководителей регионов, предусмотрен и показатель инвестиционной активности территорий.
В частности, отмечалось на совещании, инвестиционные планы регионов должны учитывать динамику инвестиций по отдельным отраслям, ключевые реализуемые инвестиционные проекты, мероприятия по развитию инфраструктуры, а также регулятивные меры, которые необходимы для снятия барьеров в развитии тех или иных отраслей. Инвестиционные программы регионам предстоит согласовать с министерством экономического развития РФ до 1 ноября 2019 года.
В правительстве Адыгеи напомнили, что в республике уже действует координационный совет по экономической политике РА, который отвечает за улучшение инвестиционного климата региона. Именно с работой по совершенствованию нормативно-правовой базы в Адыгее связывают рост инвестиционной активности: в 2018 году темп роста инвестиций составил 142,5% по сравнению с предыдущим годам, и достиг 31,6 млрд рублей, по этому показателю республика вышла на первое место в РФ. С начала 2019 года темп роста инвестиций составил 200% и превысил 15,8 млрд рублей. В регионе внедрена система сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». За последние три года регион улучшил свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, переместившись с конца рейтинга на 26 место. Пока основной проблемой для развития республики остаётся дефицит энергоресурсов.
Уже до 2020 года в регионе планируют завершить реализацию целого ряда инвестпроектов. Так, компания «ВетроОГК» ведет строительство самого большого в стране ветропарка (объём инвестиций — 21 млрд рублей), проект по возведению и реконструкции дополнительных площадей СТЦ «Мега Адыгея» за 14 млрд рублей реализует ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А», 10 млрд ООО «Картонтара» намерена вложить в модернизацию предприятия, ООО «ОРАС-Алюминиевый профиль» намерен построить завод по производству алюминиевого профиля за три миллиарда рублей, ООО «Русская селекция» занимается организацией производства семенного материала масличных культур (1,3 млрд рублей).