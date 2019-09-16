Псков, 16 сентября, 2019, 16:43 — ИА Регнум. В Псковской области малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, компенсируют стоимость цифровых приставок для телевизоров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, на эти цели из бюджета области выделено 5 млн рублей.

ebnz Телевизионная испытательная таблица

Жителям Псковской области выплачено уже более 460 компенсаций.

«Компенсацию выплачивают за оборудование, приобретённое с 1 октября 2018 года до 15 декабря 2019 года. Размер компенсации — фактическая стоимость антенны и приставки, но не более одной тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе.

Помощь в настройке оборудования оказывают волонтёры — их около 200 человек. Кроме того, в регионе работает колл-центр, в который поступило уже более 1 тыс. обращений, около половины — заявки на подключение цифровых приставок.

Аналоговое телевещание в Псковской области будет отключено 14 октября. По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, к переходу на «цифру» всё готово. О переходе на цифровое ТВ расскажут даже в школах, на тематических уроках, которые начнутся с 18 сентября.

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Напомним, поэтапный перевод российского телевидения на цифровое вещание стартовал в России с января 2019 года. Первым регионом, который полностью перешёл на цифровое вещание, стала Тверская область. В феврале 2019 года аналоговое телевидение отключили ещё в семи регионах, с 15 апреля — в 20 регионах, с 3 июня — ещё в 36 регионах страны. Псковская область вошла в число 21 регионов, где переход на цифровое вещание отложили до 14 октября 2019 года. В четвёртую волну отключения от аналогового вещания также попали Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Калужская, Курская, Ленинградская, Мурманская, Оренбургская, Саратовская и Челябинская области, а также Алтай, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Крым и Севастополь, Забайкальский край и Санкт-Петербург.