Москва, 16 сентября, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Каждые 10−15 лет в России происходят те или иные события, которые ведут к тому, что население теряет свои сбережения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, рассуждая о причинах того, что 56% граждан РФ не располагают никакими сбережениями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реформы

Как объяснил Хестанов, отчасти такое положение дел вызвано объективными причинами — небольшим уровнем доходов. Невысокий уровень доходов очень многим домохозяйствам оставляет уж слишком мало денег для каких-то накоплений. Но дело не только в этом. Вторая причина, названная экономистом, — это особенности психологии, которые, впрочем, тоже имеют под собой экономические причины.

«С периодичностью 10−15 лет у нас регулярно происходят какие-то события, которые ведут к потере сбережений, — призвал не забывать экономист. — То есть разного рода конфискационные денежные реформы и так далее. И в результате у многих людей формируется убеждение, что сберегать бессмысленно. Сберегал, сберегал, а потом всё обесценилось, и человек всё потерял. И потребуется довольно много времени, прежде чем эта ментальность изменится. Причем «много» — это заметно больше одного поколения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведённый специалистами Научно-технического центра «Перспектива», показал, что в России более половины жителей — 56% — не имеют никаких сбережений.