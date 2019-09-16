Сухум, 16 сентября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил поздравительный адрес президенту Абхазии Раулю Хаджимба по случаю его переизбрания на пост президента республики. Об этом 16 сентября сообщает «Апсныпресс».

Foto.patriarchia.ru Патриарх Кирилл

В своем поздравлении патриарх выразил надежду, что Хаджимба в своей деятельности будет уделять пристальное внимание сохранению христианских традиций, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию граждан, укреплению согласия в обществе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 сентября Рауля Хаджумбу поздравил с переизбранием на президентский пост поздравил Владимир Путин. Второй тур выборов в Абхазии состоялся 8 сентября. Проигравший кандидат Алхас Квициния заявил о своем не согласии с решением ЦИК Абхазии и подал иск в Верховный суд с ходатайством признать решение Центризбиркома о том, что победу в выборах одержан Хаджимба, недействительным. Верховный суд назначил заседание по иску Квицинии на 17 сентября.