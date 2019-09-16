Москва, 16 сентября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Режиссер Тимур Бекмамбетов представил в приложении Snapchat «первый вертикальный screenlifе-хоррор» «Ночные мертвецы» (Dead of night). Об этом 16 сентября ИА REGNUM пресс-служба продюсерской компании Bazelevs.

Пресс-служба компании Bazelevs «Ночные мертвецы»

Это 10-серийное шоу, в основу которого легла одноименная книга из популярного приложения Hooked. Сюжет картины рассказывает о том, как девочка-подросток оказывается в центре зомби-апокалипсиса. Отмечается, что длительность каждого эпизода составляет около 4−5 минут. В качестве режиссера и одного из авторов сценария сериала выступил Шон Хигтон.

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Приложение Hooked для смартфонов предлагает пользователям новый формат электронной книги, в которой повествование передается с помощью мультимедийных диалогов в мессенджерах. Формат фильмов screenlifе — новаторская идея Тимура Бекмамбетова, в рамках которой действие картины полностью происходит на экранах компьютеров.