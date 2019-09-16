Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Почти 450 млн рублей необходимо Ростовской области для покупки мусорных контейнеров. Региональные чиновники полагаются в решении этого вопроса на федеральную помощь.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

«По оценке муниципалитетов, дополнительно потребуется приобрести 47,3 тыс. контейнеров. Для сравнения: сейчас их в Ростовской области 40,2 тыс. Приобретение новых контейнеров потребует свыше 450 млн рублей. На уровне правительства РФ по поручению президента рассматривается вопрос о финансовой поддержке регионов в обеспечении новыми контейнерами», — цитирует ТАСС главу ведомстве Андрея Майера.

С просьбой о помощи донское министерство ЖКХ обратилось в Минприроды РФ.