Ярославль, 16 сентября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Адвокат президента Ярославской торгово-промышленной палаты ПавлаКузнецова подаст апелляцию на решение Рыбинского городского суда по мере пресечения. Об этом Михаил Каплин сообщил корреспонденту ИА REGNUM. Уголовное дело в отношении ПавлаКузнецова возбуждено по статье «Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». Следствие считает, что Кузнецов совершил противоправные действия, находясь на посту директора Рыбинского «завода дорожных машин». Как пояснил адвокат ПавлаКузнецова, его подзащитному предъявлено обвинение. Он не готов озвучивать, признает его доверитель свою вину или нет.

Yartpp.ru Павел Кузнецов

«14 сентября по решению Рыбинского городского суда Павел Кузнецов заключен под стражу на два месяца. Мы готовим апелляционную жалобу на данное решение. Кузнецову предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а уголовно-процессуальный кодекс (часть 1.1 статьи 108) говорит о том, что в этом случае мера пресечения в виде заключения под стражу не применяется, — рассказал ИА REGNUM адвокат Михаил Каплин.

Апелляционная жалоба защиты ПавлаКузнецова будет рассмотрена Ярославским областным судом.