Ярославль, 16 сентября, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Принадлежащее мэрии Ярославля АО «ПАТП-1» возьмет в лизинг еще 14 новых автобусов. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru ПАТП-1

Предприятие приобретает автобусы марки ЛИАЗ. Начальная цена электронного аукциона составляет 151,8 млн рублей. Это уже третья крупная покупка автобусов предприятием в этом году. Ранее «ПАТП-1» приобрело в лизниг 10 автобусов и еще 14 купило. Таким образом общее число новых автобусов достигнет 38.

Ранее мэр города Владимир Волков анонсировал приобретение 40 новых автобусов для «ПАТП-1».