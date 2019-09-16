Брянск, 16 сентября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Экспертный совет по применению законодательства о рекламе при Брянском управлении антимонопольной службы рассмотрел экспозицию креативного фермера на Свенской ярмарке. Специалисты сошлись во мнении, что военное облачение животных является рекламой, а сам образ оскорбителен, сообщили 16 сентября в пресс-службе Брянского УФАС.

Напомним, трубчевский сельхозпроизводитель на ежегодной ярмарке приодел двух живых коров: на головах животных красовались военная пилотка и шапках-ушанка, тела бурёнок были обтянуты тканью цвета хаки, напоминающей плащи. В экспозиции использовалась символика вооружённых сил СССР — кокарды и звёзды. Эксперты пришли к выводу, что подобная презентация привлекает внимание потребителей, может способствовать продвижению товаров фермера на рынке, а значит, содержит все признаки рекламы. Члены совета в экспозиции увидели оскорбительные образы в отношении военных символов и (или) солдат Великой Отечественной войны.

Мнение экспертов учтут при работе комиссии Брянского УФАС по рассмотрению дел, возбуждённых по признакам нарушения законодательства о рекламе РФ.