Сухум, 16 сентября, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе с приглашением принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 г. по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом 16 сентября сообщает «Апсныпресс».

Владимир Путин и Рауль Хаджимба

"В России никогда не забудут об огромных жертвах, понесенных народом братской Абхазии во имя Великой Победы», — отметил президент России в телеграмме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 сентября Владимир Путин направил Раулю Хаджимбе поздравление с победой на президентских выборах в Абхазии.