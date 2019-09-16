Москва, 16 сентября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Нефтяные котировки с открытия торгов 16 сентября подскочили более чем на 10%. Атака на важнейшие узлы нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, ответственность за которую на себя взяли повстанцы-хуситы, создала риски сокращение поставок нефти на неопределенный срок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В дополнение к этому американская сторона, уже успела обвинить в этой атаке Иран, повышая риски открытого противостояния.

Так что если устранение ущерба, и разрядка напряженности затянется, рынок получит основание для формирования восходящего тренда, и, возможно, на достаточно продолжительное время.

Техническая оценка ситуации, также подтверждает высокую вероятность такого сценария. Котировки нефти марки Brent, преодолев важный уровень в $64,50, постепенно будут формировать базу для дальнейшего роста в направлении отметки в $69 за баррель», — считает эксперт.

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