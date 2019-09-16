Москва, 16 сентября, 2019, 15:51 — ИА Регнум. До конца недели в Москве будет дождливо, ожидается похолодание. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передаёт «Интерфакс».

Первые заморозки

Отмечается, что в московском регионе с понедельника по четверг будет понижаться атмосферное давление. Из-за этого придут мелкие моросящие дожди. Также всю неделю будет дуть северный ветер.

16 сентября температура воздуха прогреется до 15−16 градусов выше нуля. 17 сентября температура снизится до 13−15 градусов, а 19 и 20 сентября — до 10 градусов.

В выходные, по прогнозам метеорологов, ожидается переменная облачность без сильных осадков, однако утром температура вряд ли поднимется выше 5 градусов тепла.

15 сентября в Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности, который, вероятно, сохранится до утра 18 сентября. Возможен сильный ветер.