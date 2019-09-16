Майминский район, Алтай, 16 сентября, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Активность клещей в Республике Алтай не идёт на спад и продолжится до конца октября. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону, здесь уже появилось второе поколение переносчиков дермацентор за сезон.

makamuki0 Клещ

Энтомологи, работавшие 13 сентября окрестностях деревни Верх-Карагуж в Майминском районе республики, за один час набрали 150 клещей. Жители также замечают возросшее число членистоногих на собаках и кошках.

«Эти клещи есть во всех районах. Их можно и в селе, и в поле, и на обочинах проселочных дорог. Кратковременный и безболезненный укус клещей рода Дермацентор бывает часто незаметен для человека, но так же опасен, как и весной», — отметили в управлении.

Также еженедельно продолжаются регистрироваться случаи клещевых инфекций, в основном клещевого тифа.

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