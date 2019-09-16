Вашингтон, 16 сентября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Соединенные Штаты стали «производителем электроэнергии номер один в мире», написал 16 сентября американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы являемся чистым экспортером электроэнергии, а теперь стали производителем электроэнергии номер один в мире», — написал Трамп.

Также глава Белого дома заявил, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, в США природный газ является основным источником выработки электроэнергии. По словам эксперта по вопросам внешней политики из Американского института нефти Дастина Майера, Вашингтон должен позаботиться о том, чтобы сохранить конкурентные преимущества США в качестве ведущего производителя природного газа.

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