Вильнюс, 19 сентября, 2019, 00:39 — ИА Регнум. Обсуждение на официальном уровне исторических событий между Польшей и Литвой может быть чревато крупной ссорой. Почему историческая память двух стран может обернуться настоящим «пороховым погребом», рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Польско-литовские отношения

Нет, если говорить о делах давно минувших дней, вроде средневековой битвы при Грюнвальде, где польско-литовскими войсками (кстати, при участии русских) были разгромлены тевтонские рыцари, то все выглядит вполне благополучно. А вот европейские события бурного ХХ века уже не раз вызывали серьезные споры вокруг их оценки. Не являются исключением здесь и польско-литовские отношения, ведь взаимных обид и претензий накоплено здесь очень много.

Взять хотя бы рейд польской армии на территорию Литвы в 1920 году, с захватом территории и террором против мирного населения. Конечно, нынешние Варшава и Вильнюс больше озабочены «угрозами», проистекающими, по их мнению, из процесса российско-белорусской интеграции, тем не менее им придется как-то «разминировать» старые обиды.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Польша и Литва вышли на минное поле исторической памяти».