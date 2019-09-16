Бишкек, 16 сентября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Средняя стоимость одного литра бензина марки АИ-92 в Киргизии по итогам августа 2019 года составила 39,2 сома (35,9 рубля), что на 8,9% меньше, чем в августе 2018 года. Об это 16 сентября сообщает издание 24. kg со ссылкой на национальный статистический комитет.

(сс)Falkenpost Бензин

В ведомстве отметили, что цены на дизельное топливо повысились на 0,2%. Самая низкая стоимость бензина отмечается в селе Покровка — 36,67 сома (33,59 рубля) за литр, самая высокая в Исфане — 42,92 сома (39,32 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что тысячи тонн бензина и дизельного топлива попадают в Киргизию под видом нефтепродуктов, которые не облагаются таможенными пошлинами.

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