Вашингтон, 20 сентября, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Молодые люди, которые составят слой наиболее активных избирателей на будущих президентских выборах в США, показывают серьезное пристрастие к социалистическим идеям. Что это за «социализм с американским лицом» и чем он грозит самим США и всему миру, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Как показали социологические опросы, более 40% молодых американцев считают, что США должны превратиться в социалистическое государство. Под «социализмом» эти молодые люди по большей части подразумевают бесплатное образование, расовое и гендерное равенство, а также отмену ограничений на въезд в страну для любого желающего. Программа, конечно же, совершенно неприемлемая для классических республиканцев вроде нынешнего президента Трампа и его единомышленников.

А вот для его оппонентов из Демократической партии такой расклад может оказаться весьма многообещающ в смысле присвоения электоральных симпатий. Вот только, победив под флагом «социализма», придется его в той или иной мере воплощать, что чревато серьезными неудобствами для всех остальных государств, которые ощутят на себе давление и требования раскошелиться на благо американской нации. Логика проста: США не справляются с требованиями социальной справедливости даже в режиме «трудолюбивого капитализма», откуда же они возьмут средства для обеспечение «социалистической вольницы»?

Читайте статью Александра Запольскиса «За год до социалистической революции в США».