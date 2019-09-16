Якутск, 16 сентября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. В России на сегодня, 16 сентября, не собираются тушить 13 лесных пожаров общей площадью 20 067 га. Все они находятся на территории Якутии. Такие данные содержатся в оперативной информации ФБУ «Авиалесоохрана».

Pixabay Пожар в лесу

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 13 сентября в России действовало 10 очагов, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Их общая площадь составляла 22 202 га.

Принимать решения не тушить удалённые лесные очаги из соображений экономической нецелесообразности региональным комиссиям по ЧС разрешает нормативный документ Минприроды.

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