Санкт-Петербург, 16 сентября, 2019, 15:27 — ИА Регнум. После аномально тёплой первой декады сентября во второй декаде этого месяца в Петербурга придут ночные заморозки. Как сообщило 16 сентября ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, ночью 18−19 сентября в городе местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 1−3 градусов.

Дарья Драй ИА REGNUM Иоанновский мост в Петербурге

При этом, по данным синоптиков, дневная температура составит плюс 9−11 градусов 18 сентября и плюс 8−10 градусов 19 сентября.

Как отмечает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, Санкт-Петербург ощущает влияние тыловой, холодной части циклонического вихря, медленно уходящего на восток.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября из-за сильного ветра и угрозы наводнения на дамбе в Финском заливе опускали затворы. Вскоре угроза отступила, и в ночь на 16 сентября затворы открыли, судоходство возобновилось.