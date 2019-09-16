Ватикан, 16 сентября, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Некоторые политики «заслуживают брани», но за них, тем не менее, стоит молиться, сказал во время проповеди на мессе в понедельник, 16 сентября, глава католической Церкви папа римский Франциск, передает Adnkronos.

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Франциск привел в пример недавний правительственный кризис в Италии и задал риторический вопрос, кто из граждан страны действительно молился за его успешное разрешение.

Молиться следует за всех политиков, включая тех, чьи взгляды прямо противоположны взглядам молящегося, отметил глава католической Церкви.