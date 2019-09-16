Кольцово, Новосибирская область, 16 сентября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. В новосибирском наукограде Кольцово в центре вирусологии произошёл взрыв. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, сообщение о происшествии поступило в оперативную службу в 16:36 (время местное) сегодня, 16 сентября.

ulleo Пожарная безопасность

«Первыми, спустя четыре минуты после вызова, к месту прибыли пожарные расчёты», — уточнили в ведомстве.

Во время взрыва пострадал один человек. Он госпитализирован.

По данным регионального управления МЧС РФ, «предположительно, при подготовке к покрасочным работам на реконструируемом объекте произошел хлопок газо-воздушной смеси».

Возгорание ликвидировано, угрозы для населения, по словам спасателей, нет.