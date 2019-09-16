Москва, 16 сентября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. 18 сентября в пресс-центре REGNUM пройдет Круглый стол на тему «Россия: образ будущего», в ходе которого будут рассмотрены потенциальные варианты развития страны, проанализированы сильные и слабые стороны каждого из вариантов, рассмотрена роль общества в формировании сильной государственной политики, будет сделан особый акцент на рассмотрении внешней политики России в условиях роста глобальной неопределенности и возрастания роли силовых факторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

В мероприятии примут участие председатель Московского клуба, доктор культурологии Михаил Лермонтов, директор Института ЕАЭС, кандидат философских наук Владимир Лепехин, писатель, публицист, военный китаевед и политолог, заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия Андрей Девятов, российский экономист, аналитик и политолог Михаил Хазин, политолог, доктор политических наук Владимир Павленко, известный российский сценарист и режиссер Роман Газенко и другие представители общественности.

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра:Берсеневский пер., 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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