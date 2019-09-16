Ереван, 16 сентября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Никол Пашинян на встрече с журналистами сегодня, 16 сентября, коснулся также своего ранее сделанного заявления о проведении оперативных вмешательств в судебную систему, которое предполагало также «веттинг» (проверка на добропорядочность — ИА REGNUM) судей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Photolure Никол Пашинян на пресс-конференции

«Состав Высшего судебного совета существенно пополнился, по сути, сформировалась Антикоррупционная стратегия, в которой описан также процесс под названием «веттинг». Просто мы, поняв, что общество больше концентрирует внимание на термине «веттинг», чем на содержании, решили просто не использовать это слово. Но механизмы заложены в Антикоррупционную стратегию, и в ближайшее время мы создадим два антикоррупционных органа», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что в Армении проблемы, связанные с судебной властью, злободневны и актуальны.

«В результате очень серьезных обсуждений мы пришли к тому убеждению, что здесь нужно идти хирургическим, но институциональным путем, чтобы не получилось так, что мы не решаем проблему, а меняем формулировку проблемы», — заметил он.

Пашинян сказал, что нужно дать такое решение проблемам, чтобы не получилось так, что «судебную систему, полученную от прежних властей, мы заменили судебной системой нашей власти».

«Извините, но самые беспрецедентные угрозы для Армении исходят из судебной системы Армении», — сказал Никол Пашинян.

Читайте также: Судьи в Армении доигрались до проверки на добропорядочность