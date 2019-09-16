Франкфурт-на-Майне, Германия, 16 сентября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Audi представила на автосалоне во Франкфурте свою новую модель RS3 Limousine. Об этом сообщается на сайте Autotime News.

Audi RS3 Limousine

У новой модель яркий оттенок кузова. Спереди у авто чёрная решётка радиатора с шестигранной окантовкой, стильный бампер. Кроме того, у новой машины имеется задний спойлер и большие спортивные наконечники выхлопных труб. Автомобиль оснащён фирменными стойками МакФерсон спереди и многорычажной подвеской с адаптивными амортизаторами сзади.

Модель построена на модульной платформе MQB.

В движение RS3 Limousine приводит 2,5-литровый 400-сильный мотор TFSI, который сочетается с 7-позиционным «роботом» с двойным сцеплением. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,1 секунды. Максимальная скорость машины составляет 280 км/ч.

Напомним, компания Audi представила новую версию модели RS7 Sportback. Модификация называется 55 TFSI e quattro. От предыдущей версии новинка отличается гибридным агрегатом. Он состоит из турбированного четырехцилиндрового мотора максимальной мощности 248 л. с. рабочим объёмом 2 л и электрического мотора мощностью 141 «лошадей». Общая мощность агрегата равна 362 л. с. Двигатель сочетается с 7-позиционной коробкой передач S tronic и полным приводом.

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