Тамбов, 16 сентября, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В Тамбовской области сегодня, 16 сентября, состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Тамбова Наталии Макаревич, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В ней принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин пожелал Наталии Макаревич «наитеснейшего единения с народом».

Вторая часть внеочередного заседания Тамбовской городской думы прошла в усадьбе братьев Асеевых, где состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Тамбова Наталии Макаревич, которая принесла присягу и пообещала работать на благо города и его жителей.

В церемонии принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Он отметил, что Наталия Макаревич обладает большим опытом работы, причем не только в сфере развития промышленности, но и строительной отрасли, а также ценными деловыми качествами, и пожелал успехов новому градоначальнику.

«Сегодня очень значимое событие не только в истории Тамбова, но и всей области. Впервые к руководству областным центром приходит женщина-управленец, хорошо зарекомендовавшая себя на работе в администрации области. Наталия Владимировна внесла очень большой вклад в развитие промышленного комплекса области, успешно реализовала крупные проекты. За четыре года ее руководства управлением по развитию промышленности я ни разу не пожалел о том, что именно Наталия Владимировна была назначена на эту должность», — отметил Александр Никитин.

Губернатор пожелал Наталии Макаревич, в первую очередь, «наитеснейшего единения с народом».

«Во-вторых, желаю, как и прежде, глубочайшим образом погружаться и вникать в суть всех происходящих событий, — подчеркнул Александр Никитин. — Одни мы ничего не сделать не можем, поэтому третье моё пожелание — сплочение профессионалов и формирование команды надёжных помощников. Хочу пожелать вам терпения, упорства. Со своей стороны могу гарантировать, что работать придётся 24 часа в сутки».

Tambov.gov.ru Церемония инаугурации нового главы Тамбова

На что Наталия Макаревич, в свою очередь, пообещала работать 25 часов в сутки, чтобы оправдать доверие губернатора и жителей Тамбова. Глава региона также выразил уверенность, что все программные задачи, поставленные перед собой, избранная глава города обязательно выполнит.

«Главные вопросы, которые предстоит решать, связаны с формированием правильной бюджетной политики, развитием социальной сферы, жилищного и дорожного строительства, строительства школ и детских садов. Большое внимание следует уделять решению проблем в сфере ЖКХ», — сказал Александр Никитин.

Губернатор также предложил новому руководителю Тамбова выстроить эффективный доверительный диалог с населением, поскольку именно это является залогом успешного решения любых проблем.

«Пусть Наталия Владимировна станет всенародной любимицей», — пожелал Александр Никитин.