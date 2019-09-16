Тамбовский губернатор поздравил нового главу Тамбова с избранием
Тамбов, 16 сентября, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В Тамбовской области сегодня, 16 сентября, состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Тамбова Наталии Макаревич, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В ней принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
Вторая часть внеочередного заседания Тамбовской городской думы прошла в усадьбе братьев Асеевых, где состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Тамбова Наталии Макаревич, которая принесла присягу и пообещала работать на благо города и его жителей.
В церемонии принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Он отметил, что Наталия Макаревич обладает большим опытом работы, причем не только в сфере развития промышленности, но и строительной отрасли, а также ценными деловыми качествами, и пожелал успехов новому градоначальнику.
Губернатор пожелал Наталии Макаревич, в первую очередь, «наитеснейшего единения с народом».
На что Наталия Макаревич, в свою очередь, пообещала работать 25 часов в сутки, чтобы оправдать доверие губернатора и жителей Тамбова. Глава региона также выразил уверенность, что все программные задачи, поставленные перед собой, избранная глава города обязательно выполнит.
Губернатор также предложил новому руководителю Тамбова выстроить эффективный доверительный диалог с населением, поскольку именно это является залогом успешного решения любых проблем.