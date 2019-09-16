Тольятти, Самарская область, 16 сентября, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Компания АвтоВАЗ представила новую лимитированную серию LADA #CLUB с оригинальными элементами дизайна. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Lada.ru Lada XRAY #CLUB

Также в новом авто доступен дополнительный набор оборудования, который ранее был только в топовых комплектациях.

Сообщается, что концепция #CLUB реализована на трех семействах моделей Lada: Granta, XRAY и Largus.

Для Lada Granta #CLUB предусмотрены два варианта агрегата. Один из них мощностью 87 «лошадей» объемом 1,6 л, а второй мощностью 106/98 л. с. Самый мощный движок может также агрегатироваться и с «автоматом».

Авто имеет базовые опции комфорта комплектации Comfort. Среди них такие, как обогрев кресел и кондиционер. Кроме того, в машине есть обогрев лобового стекла и парктроник.

Хэтчбек Lada XRAY #CLUB автопроизводитель оснастил тремя вариантами моторов — один движок рабочим объёмом 1,6 л с механической трансмиссией и два двигателя с объёмом 1,8 л, которые агрегатируются с МКП и АМТ. В специсполнении авто имеются климат-контроль, обогрев лобового стекла, а также датчики дождя и света, парктроник. Стоит отметить, что данная модель имеет глубокую тонировку стекол.

Что касается модели Lada Largus #CLUB, то в качестве силового агрегата у неё мотор мощностью 106 «лошадей», который работает совместно с механической трансмиссией. Эта модификация авто отличается от обычной модели тем, что у неё есть парктроник и глубокая тонировка задних стекол.

Напомним, в начале сентября 2019 года представитель министерства внутренних дел РФ Валерий Грибакин заявил, что в Росгвардии работают над проектом патрульного автомобиля на базе Lada Granta для подразделений вневедомственной охраны. В спецмашине будет бортовой компьютер с базой данных о владельцах оружия, а также с информацией об объектах и квартирах, которые находятся под охраной росгвардейцев. Кроме того, в компьютере будет иметься информация о людях, находящихся в розыске.

Читайте также: АвтоВАЗ доработал коробку передач на своих моделях — СМИ