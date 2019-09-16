Киев, 16 сентября, 2019, 14:45 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают внесенный правительством на рассмотрение Рады проект закона о государственном бюджете страны на 2020 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

Напомним, что проект предусматривает дефицит в сумме 90,5 млрд грн, или 2,09% ВВП (предусматривает доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы — 1,170 трлн грн). Как предлагает правительство, средний валютный курс составит 28,2 грн за доллар (сейчас около 25 грн за доллар), рост минимальной зарплаты составит 550 гривен — до 4723 грн.

Экономист Александр Гончаров подчеркивает, что в первой версии госбюджета Украины-2020 есть «немало интересного и тревожного». В частности, отмечает эксперт, при том, что доходная часть должна составить 1 трлн 79 млрд грн, выплатить по внешним долгам в 2020 году придется 438 млрд гривен.

«Да, это вам, господа из минфина, не фунт изюма! И нам, налогоплательщикам, в первую голову», — подчеркивает Гончаров.

Экономист уверен, что, безусловно, одних только «кредитных» денег (согласно документу, правительство планирует в следующем году привлечь около 380 млрд грн заимствований) Украине точно не хватит.

«Особенно с учетом того, что надо будет закрыть «дыру» в Пенсионном фонде в размере 172,6 млрд грн, плюс минимальная зарплата должна вырасти на 12,1% до 4723 грн… Словом, скорее в кабмине и Раде надо задуматься, что будем делать, если через год-два украинская экономика не поднимется?» — резюмировал Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что Рада будет рассматривать госбюджет-2020 в пятницу, 20 сентября.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что 2019 год станет последним, когда на Украине происходит ежегодное планирование бюджета, а в дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие «полноценной 3-годовой декларации».