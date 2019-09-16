Луганск, 16 сентября, 2019, 14:59 — ИА Регнум. На временно подконтрольной Украине территории ЛНР задержаны пятеро боевиков ВСУ, находившиеся в состоянии наркотического опьянения. Об этом заявил 16 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потери

По его словам, в связи с регулярными нарушениями дисциплины, в расположение 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ прибыла комиссия.

«В ходе работы комиссии были задержаны пять военнослужащих девятого батальона 59-й бригады, находящиеся в состоянии наркотического опьянения», — рассказал Филипоненко.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР заявил, что в районе населённого пункта Троицкое произошла массовая драка между боевиками 30-й и 59-й бригад ВСУ. В результате пострадали пять человек.

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