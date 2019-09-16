Ереван, 16 сентября, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян подаст в отставку, премьер-министр Никол Пашинян подписал соответствующее ходатайство.

Photolure Артур Ванецян

Как сообщил премьер-министр Армении на пресс-конференции, соответствующий указ президента Армении будет подписан в ближайшее время.

«Это произошло в ходе нескольких обсуждений с директором СНБ и по взаимному согласию. Мы обсудили несколько сценариев», — заявил Пашинян.

По его словам, Ванецян сосредоточится над работой в Федерации футбола Армении, главой которой он является.

Артур Ванецян считается одним из самых приближенных кадров Пашиняна. О реальных причинах отставки пока говорить преждевременно. Отставку Ванецяна можно считать самой громкой с момента прихода к власти Никола Пашиняна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 сентября, парламент Армении принял в первом чтении проект закона, согласно которому должности глав СНБ и полиции Армении будут считаться политическими.

Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян выступил с заявлением, сообщив о своей отставке.

«Я принял решение представить заявление об отставке. Подобное решение в сложившейся ситуации и в контексте будущих развитий считаю самым предпочитаемым и самым обоснованным вариантом служения Армении и моему народу. Это решение я принял также уверенно, как и то, когда в судьбоносный для нашей страны этап согласился занять должность директора СНБ. Моя деятельность за прошедшие полтора года была открытой, и каждый мой шаг был основан на единственном принципе — Родина и честь офицера превыше всего», — говорится в заявлении Ванецяна."Государственное строительство имеет свою логику. Стихийность принятия решений, хаос действий, неразличение приоритетного от второстепенного — не тот путь, который ведет к реализации целей. Это не имеет ничего общего с достоинством офицера. Погоны офицера и подобный процесс развитий несовместимы. Пусть моя отставка станет отрезвляющим сигналом «Остановись», а во всех остальных вариантах победит долг перед Родиной. Мира и безопасности нашей стране», — отметил Ванецян.