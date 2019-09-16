Москва, 16 сентября, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Экономика России определяется в столицах недружественных ей государств, считает заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Об этом он заявил 16 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя колебания цен на нефть в результате атаки дронов на НПЗ Саудовской Аравии.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Обидно, что курс рубля и экономика великой страны зависят от цены на один товар, и цена эта определяется в столицах, мягко говоря, недружественных нам стран, — сказал Платошкин. — Благодаря политике нашего правительства получается бредовая ситуация. Чем выше мировые цены на нефть, тем выше цена на бензин на заправке. Правда, когда цена на нефть снижается, снижения цен на бензин почему-то никто не видит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра энергетики Александра Новака, атака беспилотников на объекты саудовской компании Saudi Aramco влияют в целом на энергобезопасность во всём мире. Тем не менее, по его словам, в настоящее время нет необходимости принимать «какие-то сверхсрочные меры», так как мировых запасов нефти достаточно, чтобы в среднесрочной перспективе компенсировать потери от снижения добычи, возникшие из-за атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.