Москва, 16 сентября, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы отказал в розыске адреса американского актёра Арнольда Шварценеггера в Сан-Франциско (США), передаёт 16 сентября РИА Новости со ссылкой на определение суда.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Согласно документу, конкурсный управляющий компании «Русская Фильм Группа» (РФГ) Кирилл Бодров просил суд направить запрос в администрацию Сан-Франциско и попросить адрес проживания или адрес корреспонденции Шварценеггера, однако суд ходатайство отклонил.

«Суд не осуществляет сбор доказательств и не оказывает помощи лицам, участвующим в деле, в сборе доказательств», — цитирует СМИ текст определения.

Также Бодров хотел получить данные актера Джеки Чана в администрации Гонконга.

Кирилл Бодров в августе 2019 года подал заявление о привлечении Джеки Чана, Арнольда Шварценеггера и China Film Group Corporation к субсидиарной ответственности по долгам компании «Русская Фильм Группа», требуя взыскать с них около 217 миллионов рублей. Отмечалось, что компания РФГ не расплатилась по долгам после имевшего успех фильма «Вий», но вложилась в съёмки картины «Тайны печати дракона», где снимались известные актёры.