Московский суд отказался искать адрес Арнольда Шварценеггера
Москва, 16 сентября, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы отказал в розыске адреса американского актёра Арнольда Шварценеггера в Сан-Франциско (США), передаёт 16 сентября РИА Новости со ссылкой на определение суда.
Согласно документу, конкурсный управляющий компании «Русская Фильм Группа» (РФГ) Кирилл Бодров просил суд направить запрос в администрацию Сан-Франциско и попросить адрес проживания или адрес корреспонденции Шварценеггера, однако суд ходатайство отклонил.
«Суд не осуществляет сбор доказательств и не оказывает помощи лицам, участвующим в деле, в сборе доказательств», — цитирует СМИ текст определения.
Также Бодров хотел получить данные актера Джеки Чана в администрации Гонконга.
Кирилл Бодров в августе 2019 года подал заявление о привлечении Джеки Чана, Арнольда Шварценеггера и China Film Group Corporation к субсидиарной ответственности по долгам компании «Русская Фильм Группа», требуя взыскать с них около 217 миллионов рублей. Отмечалось, что компания РФГ не расплатилась по долгам после имевшего успех фильма «Вий», но вложилась в съёмки картины «Тайны печати дракона», где снимались известные актёры.