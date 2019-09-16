Киев, 16 сентября, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Урегулирование военного конфликта в Донбассе, а также возвращение Крыма в состав Украины остаются основными задачами Владимира Зеленского на посту главы государства. Об этом глава государства заявил сегодня, 16 сентября, после переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины», — приводит ТАСС слова украинского лидера.

Напомним, переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая пребывает в Украине с официальным визитом, состоялись 16 сентября во дворе Мариинского дворца в Киеве. Украинский лидер поздравил Чапутову с избранием на должность главы республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал своей первоочередной задачей в качестве нового президента Украины прекращение огня в Донбассе. По его словам, для того чтобы граждане Украины больше не погибали, он «готов на всё», даже пожертвовать своими рейтингами и своей должностью.