Ереван, 16 сентября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Парламент Армении сегодня, 16 сентября, в первом чтении принял пакет поправок в Уголовный кодекс и закон «Об административных нарушениях», предусматривающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. За законопроект проголосовало 74 депутата, против — 11, воздержалось 17.

Изменения, представленные фракцией «Процветающая Армения», предлагают конкретизировать в Уголовном кодексе понятие «жестокое обращение с животными», а также перечисляет все возможные методы истязания над животными и лишения их жизни для того, чтобы не было пробелов для привлечения к уголовной ответственности.

За истязание животного или его предумышленную гибель предлагается наказывать штрафом в 150−300-кратном размере минимальной зарплаты или лишение свободы до 1 года. В случае жестокого обращения с животными в присутствии детей или группой людей по предварительной договоренности предлагается штрафовать в 300−500-кратном размере или лишение свободы от 1 года до 3 лет.

Вместе с тем поправки не касаются тех общественных мест, где животные содержатся в специальных условиях, и создается возможность общения с ними.

Закон не предусматривает ответственность в случае зашиты от нападений животных, а также касательно вредителей (грызуны, насекомые) в жилище или при проведении сельскохозяйственных работ, но предлагает наиболее гуманные средства борьбы с ними. Также закон не запрещает ритуальное жертвоприношение.

Один из авторов законопроекта, член фракции «Процветающая Армении» Наира Зограбян после принятия закона в первом чтении написала:

«Сегодня мы все вместе сделали самое доброе дело. Только что парламент в первом чтении проголосовал за представленный мной и моими коллегами законопроект о криминализации жестокого обращения с животными. Честно говоря, я взволнована.

В течение этих лет я представила десятки законодательных инициатив, очень важных, очень необходимых, но впервые внимательно смотрела на табло голосования. Этот проект я считаю одним из важнейших законов, когда-либо принятых парламентом.

И будьте уверены, что даже если люди когда-нибудь забудут какое-либо доброе дело, сделанное вами, животные никогда не забывают добро».