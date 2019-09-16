Северодвинск, Архангельская область, 16 сентября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Депутат Северодвинского городского совета Николай Малинников («Единая Россия») убил на охоте медведя. Фото с добычей он решил опубликовать на своей странице Вконтакте.

Vk.com Депутат Северодвинского горсовета, член «Единой России» Николай Малинников

Фото с убитым медведем быстро разлетелось по пабликам и вызвало негодование у пользователей сети. Сам народный избранник оправдался словами том, что «этот мишка раскурочил три автомобиля».

Добавим, что Малинников курирует в горсовете вопросы городского хозяйства и экологии, а также входи в состав комитета по предпринимательству и землепользованию.

Как сообщало ИА REGNUM, отстрел бурых медведей активно идет по всему Северо-Западу — животные в поисках пищи все чаще заходят на территорию человека. Применять гуманные средства защиты от косолапых, как отмечают власти, находятся вне правового поля.

Подробнее:

В северных регионах продолжают отстреливать бурых медведей