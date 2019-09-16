Северодвинский депутат похвастался убийством медведя
Северодвинск, Архангельская область, 16 сентября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Депутат Северодвинского городского совета Николай Малинников («Единая Россия») убил на охоте медведя. Фото с добычей он решил опубликовать на своей странице Вконтакте.
Фото с убитым медведем быстро разлетелось по пабликам и вызвало негодование у пользователей сети. Сам народный избранник оправдался словами том, что «этот мишка раскурочил три автомобиля».
Добавим, что Малинников курирует в горсовете вопросы городского хозяйства и экологии, а также входи в состав комитета по предпринимательству и землепользованию.
Как сообщало ИА REGNUM, отстрел бурых медведей активно идет по всему Северо-Западу — животные в поисках пищи все чаще заходят на территорию человека. Применять гуманные средства защиты от косолапых, как отмечают власти, находятся вне правового поля.
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