Тамбов, 16 сентября, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской городской думы сегодня, 16 сентября, выбрали на конкурсной основе главой города Тамбова Наталию Макаревич, которая ранее занимала должность начальника управления по развитию промышленности и торговли области. В своем выступлении она сделала акцент на комплексном развитии Тамбова, её избрали на пост почти единогласно, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Главой города Тамбова избрали Наталию Макаревич

По итогам заседания конкурсной комиссии под председательством первого заместителя главы администрации Тамбовской области, руководителя аппарата главы администрации области Олега Иванова в финал конкурса на должность главы Тамбова вышли начальник управления по развитию промышленности и торговли области Наталия Макаревич и юрист регионального исполкома партии «Единая Россия» Дарья Завражина. 16 сентября на внеочередном заседании Тамбовской городской думы обе претендентки представили депутатам свои программы, после чего народные избранники определили победительницу путем голосования. Новым главой Тамбова почти единогласно выбрали Наталию Макаревич.

В своем выступлении она сделала акцент на комплексном развитии Тамбова. В программе Наталии Макаревич, которую ей теперь предстоит осуществлять в областном центре — восемь направлений, которые вписаны в федеральную и региональную повестку реализации национальных проектов. Среди них — эффективная бюджетная политика и развитие экономики города, в том числе предпринимательства; развитие института общественных префектур, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение качества медицинской помощи, внедрение практик здорового образа жизни, а также другие направления.

Tambov.gov.ru Заседание конкурсной комиссии

Наталия Макаревич поблагодарила депутатов за оказанное доверие и пообещала приложить все усилия для того, чтобы Тамбов мог по праву считаться процветающим городом, в котором комфортно жить и работать, чтобы улучшить качество жизни горожан.

«У Тамбова есть большой потенциал для развития, и нужно его использовать максимально эффективно. Здесь необходим комплексный подход», — отметила глава города.

Торжественная церемония вступления в должность состоялась сразу после заседания Тамбовской городской думы в усадьбе фабрикантов Асеевых.