Вена, 16 сентября, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Лишь 28% опрошенных австрийцев считают, что смогут отказаться от смартфона с выходом в Интернет на несколько дней. Таков результат опроса населения Ассоциацией мобильного маркетинга Австрии (MMA) и институтом MindTake Research, пишет газета Die Presse.

Pexels Сотовый телефон

Большинство респондентов (48%) ответили, что готовы провести без смартфона полдня или даже целый день. 10% считают, что вытерпят отсутствие своего гаджета максимум два часа, 12% вовсе не готовы отказаться от него.

По-прежнему на первом месте по важности для пользователей располагается мобильная связь (82%), на втором — обмен короткими сообщениями (64%), на третьем — использование фотокамеры (61%), на четвертом — поиск в Интернете (54%).

78% респондентов используют мессенджер WhatsApp ежедневно — гораздо больше, чем Facebook (38%) и Instagram (26%). 85% опрошенных молодых людей заявили, что просматривают социальные сети ежедневно.

Среди просматриваемых на смартфоне видео самыми популярными являются короткие смешные видеоролики (52%), затем музыкальные клипы (43%) и обучающие материалы (40%).

Согласно данным MMA, 97% жителей страны пользуются смартфонами и Интернетом.