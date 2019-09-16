Киев, 16 сентября, 2019, 13:38 — ИА Регнум. «Вы недооцениваете президента Украины Владимира Зеленского, а между тем все ключевые решения принимает лично он», — заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью украинской службе ВВС, материал опубликован сегодня, 16 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Богдан в этом интервью рассказал о договоренности Зеленского с ближайшим окружением, которая работает уже больше года.

«Мы все признаем право Владимира Зеленского принимать решения. При этом он признает наше право высказать свое мнение», — уточнил глава офиса.

Также Богдан признал, что его время от времени действительно надо успокаивать.

«Он [Зеленский] меня постоянно успокаивает, меня эта проблема преследует еще с детского сада, когда мои родители меня постоянно успокаивали», — заявил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в одном из телеинтервью Зеленский заявил, что глава его офиса Андрей Богдан — «нетерпеливый человек, который не может иногда, как говорится, угомониться». «Он должен успокоиться. Влиять на меня? Он знает, что это очень, очень сложно. Но он разбирается в этом, у него в политике больший опыт. Это правда, что иногда он дает очень креативные мысли, это так и есть», — рассказал президент.