Челябинск, 16 сентября, 2019, 13:35 — ИА Регнум. В Челябинске работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные работы» выполнены на 68% от плана. Рабочие ООО «Нижавтодорстрой» уложили 625 тыс. кв. метров асфальта, заявил на аппаратном совещании в мэрии представитель организации Алексей Сидорук.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

Из 18 улиц уже отремонтировали 11. Сейчас работы идут на улицах Свободы, Чичерина, 40-летия Победы и Российская.

«Работы ведутся круглосуточно, в соответствии с погодными условиями», — отчитался Сидорук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дорожные работы по нацпроекту начались 12 июня. Перед этим несколько месяцев не удавалось найти подрядчика — представители ФАС находили нарушения в торгах. .